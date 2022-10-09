03:09 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 октября
Свернуть список

Клермон - Осер 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
09 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция)
Клермон
Осер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Осер, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Осер
      Осер
      Главные тренеры
      ФранцияПаскаль Гастьен
      ФранцияЖан-Марк Фурлан
      История личных встреч
      23.01.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 21 Клермон1 : 0Осер
      12.09.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 3 Осер0 : 1Клермон
      04.02.2020 Франция - Лига 2 Тур 23 Осер0 : 0Клермон
      23.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 5 Клермон1 : 1Осер
      15.02.2019 Франция - Лига 2 Тур 25 Осер1 : 0Клермон
      14.09.2018 Франция - Лига 2 Тур 7 Клермон2 : 0Осер
      13.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 33 Осер1 : 2Клермон
      17.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 15 Клермон1 : 0Осер
      27.01.2017 Франция - Лига 2 Тур 22 Клермон0 : 1Осер
      19.08.2016 Франция - Лига 2 Тур 4 Осер0 : 1Клермон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ1082028-52686,7
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель1072120-72376,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян971119-132281,5
      4
      Лига Европы
      		Ланс963017-72177,8
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако952217-131763,0
      6 Ренн943217-91555,6
      7 Лион1042417-121446,7
      8 Лилль941417-181348,1
      9 Клермон941412-141348,1
      10 Монпелье940521-191244,4
      11 Тулуза1033414-161240,0
      12 Труа932416-181140,7
      13 Ницца92256-11829,6
      14 Реймс1015412-19826,7
      15 Осер92259-20829,6
      16 Анже92259-21829,6
      17
      Зона вылета
      		Нант91449-15725,9
      18
      Зона вылета
      		Аяччо102177-15723,3
      19
      Зона вылета
      		Брест91359-19622,2
      20
      Зона вылета
      		Страсбург90547-12518,5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close