Брест - Лорьян 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
09 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лорьян, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 1
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 2
|05.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1 ДВ
|16.03.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 29
|1 : 1
|20.10.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 11
|3 : 2
|16.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 33
|3 : 0
|18.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 15
|4 : 2
|16.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|28-5
|26
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|7
|2
|1
|20-7
|23
|76,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|9
|7
|1
|1
|19-13
|22
|81,5
| 4
Лига Европы
|Ланс
|9
|6
|3
|0
|17-7
|21
|77,8
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|9
|5
|2
|2
|17-13
|17
|63,0
|6
|Ренн
|9
|4
|3
|2
|17-9
|15
|55,6
|7
|Лион
|10
|4
|2
|4
|17-12
|14
|46,7
|8
|Лилль
|9
|4
|1
|4
|17-18
|13
|48,1
|9
|Клермон
|9
|4
|1
|4
|12-14
|13
|48,1
|10
|Монпелье
|9
|4
|0
|5
|21-19
|12
|44,4
|11
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|14-16
|12
|40,0
|12
|Труа
|9
|3
|2
|4
|16-18
|11
|40,7
|13
|Ницца
|9
|2
|2
|5
|6-11
|8
|29,6
|14
|Реймс
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|26,7
|15
|Осер
|9
|2
|2
|5
|9-20
|8
|29,6
|16
|Анже
|9
|2
|2
|5
|9-21
|8
|29,6
| 17
Зона вылета
|Нант
|9
|1
|4
|4
|9-15
|7
|25,9
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|10
|2
|1
|7
|7-15
|7
|23,3
| 19
Зона вылета
|Брест
|9
|1
|3
|5
|9-19
|6
|22,2
| 20
Зона вылета
|Страсбург
|9
|0
|5
|4
|7-12
|5
|18,5