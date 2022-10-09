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Ницца - Труа 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
09 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
Ницца
Труа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Труа, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ницца
      Ницца
      Труа
      Труа
      Главные тренеры
      ШвейцарияЛюсьен Фавр
      ФранцияБрюно Ирл
      История личных встреч
      24.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 34 Ницца1 : 0Труа
      17.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 10 Труа1 : 0Ницца
      01.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 Труа0 : 2Ницца
      11.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Ницца1 : 2Труа
      05.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 29 Ницца2 : 1Труа
      15.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 2 Труа3 : 3Ницца
      28.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 34 Ницца3 : 1Труа
      08.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 16 Труа1 : 1Ницца
      10.02.2007 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца3 : 0Труа
      16.09.2006 Франция - Лига 1 Тур 6 Труа2 : 0Ницца
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ1082028-52686,7
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель1072120-72376,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян971119-132281,5
      4
      Лига Европы
      		Ланс963017-72177,8
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако952217-131763,0
      6 Ренн943217-91555,6
      7 Лион1042417-121446,7
      8 Лилль941417-181348,1
      9 Клермон941412-141348,1
      10 Монпелье940521-191244,4
      11 Тулуза1033414-161240,0
      12 Труа932416-181140,7
      13 Ницца92256-11829,6
      14 Реймс1015412-19826,7
      15 Осер92259-20829,6
      16 Анже92259-21829,6
      17
      Зона вылета
      		Нант91449-15725,9
      18
      Зона вылета
      		Аяччо102177-15723,3
      19
      Зона вылета
      		Брест91359-19622,2
      20
      Зона вылета
      		Страсбург90547-12518,5

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