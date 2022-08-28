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Торино - Эмполи 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
09 Октября 2022 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
Торино
Эмполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Эмполи, которое состоится 09 Октября 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торино
      Турин
      Эмполи
      Эмполи
      Главные тренеры
      ХорватияИван Юрич
      ИталияПаоло Дзанетти
      История личных встреч
      01.05.2022 Италия - Серия А Тур 35 Эмполи1 : 3Торино
      02.12.2021 Италия - Серия А Тур 15 Торино2 : 2Эмполи
      19.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Эмполи4 : 1Торино
      26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Торино3 : 0Эмполи
      05.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Эмполи1 : 1Торино
      18.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Торино0 : 0Эмполи
      15.05.2016 Италия - Серия А Тур 38 Эмполи2 : 1Торино
      10.01.2016 Италия - Серия А Тур 19 Торино0 : 1Эмполи
      06.05.2015 Италия - Серия А Тур 34 Торино0 : 1Эмполи
      15.12.2014 Италия - Серия А Тур 15 Эмполи0 : 0Торино
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи862018-62083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта862012-32083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Милан962118-92074,1
      4
      Лига чемпионов
      		Удинезе861117-81979,2
      5
      Лига Европы
      		Лацио852117-51770,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома851210-81666,7
      7 Интер М950416-141555,6
      8 Ювентус934212-71348,1
      9 Сассуоло933311-101244,4
      10 Торино83147-101041,7
      11 Фиорентина82337-7937,5
      12 Специя82247-15833,3
      13 Лечче81437-9729,2
      14 Эмполи81437-10729,2
      15 Салернитана814310-13729,2
      16 Монца82157-14729,2
      17 Болонья91448-14725,9
      18
      Зона вылета
      		Верона81257-15520,8
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе80356-15312,5
      20
      Зона вылета
      		Сампдория90365-17311,1

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