Удинезе - Аталанта 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
09 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Аталанта, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 6
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|3 : 2
|20.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|7 : 1
|29.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 3
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|29.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|6
|2
|0
|18-6
|20
|83,3
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|8
|6
|2
|0
|12-3
|20
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|9
|6
|2
|1
|18-9
|20
|74,1
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|8
|6
|1
|1
|17-8
|19
|79,2
| 5
Лига Европы
|Лацио
|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|70,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|8
|5
|1
|2
|10-8
|16
|66,7
|7
|Интер М
|9
|5
|0
|4
|16-14
|15
|55,6
|8
|Ювентус
|9
|3
|4
|2
|12-7
|13
|48,1
|9
|Сассуоло
|9
|3
|3
|3
|11-10
|12
|44,4
|10
|Торино
|8
|3
|1
|4
|7-10
|10
|41,7
|11
|Фиорентина
|8
|2
|3
|3
|7-7
|9
|37,5
|12
|Специя
|8
|2
|2
|4
|7-15
|8
|33,3
|13
|Лечче
|8
|1
|4
|3
|7-9
|7
|29,2
|14
|Эмполи
|8
|1
|4
|3
|7-10
|7
|29,2
|15
|Салернитана
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|29,2
|16
|Монца
|8
|2
|1
|5
|7-14
|7
|29,2
|17
|Болонья
|9
|1
|4
|4
|8-14
|7
|25,9
| 18
Зона вылета
|Верона
|8
|1
|2
|5
|7-15
|5
|20,8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|8
|0
|3
|5
|6-15
|3
|12,5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
|3
|11,1