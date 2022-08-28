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Удинезе - Аталанта 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
09 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Удинезе
Аталанта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Аталанта, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Удинезе
      Удине
      Аталанта
      Бергамо
      Главные тренеры
      ИталияАндреа Соттиль
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      История личных встреч
      09.01.2022 Италия - Серия А Тур 21 Удинезе2 : 6Аталанта
      24.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта1 : 1Удинезе
      03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Аталанта3 : 2Удинезе
      20.01.2021 Италия - Серия А Тур 10 Удинезе1 : 1Аталанта
      28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Удинезе2 : 3Аталанта
      27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта7 : 1Удинезе
      29.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Аталанта2 : 0Удинезе
      09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Удинезе1 : 3Аталанта
      31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Аталанта2 : 0Удинезе
      29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Удинезе2 : 1Аталанта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи862018-62083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта862012-32083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Милан962118-92074,1
      4
      Лига чемпионов
      		Удинезе861117-81979,2
      5
      Лига Европы
      		Лацио852117-51770,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома851210-81666,7
      7 Интер М950416-141555,6
      8 Ювентус934212-71348,1
      9 Сассуоло933311-101244,4
      10 Торино83147-101041,7
      11 Фиорентина82337-7937,5
      12 Специя82247-15833,3
      13 Лечче81437-9729,2
      14 Эмполи81437-10729,2
      15 Салернитана814310-13729,2
      16 Монца82157-14729,2
      17 Болонья91448-14725,9
      18
      Зона вылета
      		Верона81257-15520,8
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе80356-15312,5
      20
      Зона вылета
      		Сампдория90365-17311,1

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