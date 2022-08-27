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Боруссия М - Кёльн 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
09 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)
Боруссия М
Кёльн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Кёльн, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Кёльн
      Кёльн
      Главные тренеры
      ГерманияДаниэль Фарке
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      История личных встреч
      16.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия М1 : 3Кёльн
      27.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн4 : 1Боруссия М
      06.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Боруссия М1 : 2Кёльн
      03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Кёльн1 : 3Боруссия М
      11.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М2 : 1Кёльн
      14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Кёльн0 : 1Боруссия М
      14.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Кёльн2 : 1Боруссия М
      20.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия М1 : 0Кёльн
      08.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 28 Кёльн2 : 3Боруссия М
      19.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия М1 : 2Кёльн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион852115-61770,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург852112-61770,8
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария944125-81659,3
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д951313-121659,3
      5
      Лига Европы
      		Вердер943220-141555,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм942314-101451,9
      7 Айнтрахт Ф942316-161451,9
      8 Кёльн834114-101354,2
      9 Аугсбург94149-131348,1
      10 РБ Лейпциг933314-131244,4
      11 Боруссия М833211-101250,0
      12 Майнц93339-131244,4
      13 Вольфсбург92349-15933,3
      14 Байер922513-16829,6
      15 Герта81438-10729,2
      16 Шальке-04913510-21622,2
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт80539-13520,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум91178-23414,8

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