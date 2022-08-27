Боруссия М - Кёльн 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
09 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Кёльн, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 3
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 3
|11.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 1
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 1
|14.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|20.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|08.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
|19.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|8
|5
|2
|1
|15-6
|17
|70,8
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|5
|2
|1
|12-6
|17
|70,8
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|59,3
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|59,3
| 5
Лига Европы
|Вердер
|9
|4
|3
|2
|20-14
|15
|55,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|9
|4
|2
|3
|14-10
|14
|51,9
|7
|Айнтрахт Ф
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|51,9
|8
|Кёльн
|8
|3
|4
|1
|14-10
|13
|54,2
|9
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|48,1
|10
|РБ Лейпциг
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|44,4
|11
|Боруссия М
|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|50,0
|12
|Майнц
|9
|3
|3
|3
|9-13
|12
|44,4
|13
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|9-15
|9
|33,3
|14
|Байер
|9
|2
|2
|5
|13-16
|8
|29,6
|15
|Герта
|8
|1
|4
|3
|8-10
|7
|29,2
|16
|Шальке-04
|9
|1
|3
|5
|10-21
|6
|22,2
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|8
|0
|5
|3
|9-13
|5
|20,8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1
|1
|7
|8-23
|4
|14,8