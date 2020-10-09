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Штутгарт - Унион 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
09 Октября 2022 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия)
Штутгарт
Унион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 09 Октября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Штутгарт
      Штутгарт
      Унион
      Берлин
      Главные тренеры
      СШАПеллегрино Матараццо
      ШвейцарияУрс Фишер
      История личных встреч
      12.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 26 Унион1 : 1Штутгарт
      24.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 9 Штутгарт1 : 1Унион
      17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Унион2 : 1Штутгарт
      15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт2 : 2Унион
      27.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Унион0 : 0Штутгарт
      23.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Штутгарт2 : 2Унион
      24.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Штутгарт3 : 1Унион
      20.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Унион1 : 1Штутгарт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион852115-61770,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург852112-61770,8
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария944125-81659,3
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д951313-121659,3
      5
      Лига Европы
      		Вердер943220-141555,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм942314-101451,9
      7 Айнтрахт Ф942316-161451,9
      8 Кёльн834114-101354,2
      9 Аугсбург94149-131348,1
      10 РБ Лейпциг933314-131244,4
      11 Боруссия М833211-101250,0
      12 Майнц93339-131244,4
      13 Вольфсбург92349-15933,3
      14 Байер922513-16829,6
      15 Герта81438-10729,2
      16 Шальке-04913510-21622,2
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт80539-13520,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум91178-23414,8

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