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Фейеноорд - Твенте 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
09 Октября 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
Фейеноорд
Твенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Твенте, которое состоится 09 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фейеноорд
      Роттердам
      Твенте
      Энсхеде
      Главные тренеры
      НидерландыАрне Слот
      НидерландыРон Янс
      История личных встреч
      15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Фейеноорд1 : 2Твенте
      15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд Твенте2 : 1 ДВФейеноорд
      28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Твенте0 : 0Фейеноорд
      21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Твенте2 : 2Фейеноорд
      20.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Фейеноорд1 : 1Твенте
      16.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Фейеноорд0 : 0Твенте
      29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Фейеноорд5 : 1Твенте
      08.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Твенте1 : 3Фейеноорд
      13.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Фейеноорд2 : 1Твенте
      05.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Твенте0 : 2Фейеноорд
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс9 22
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар8 20
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен8 18
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд8 17
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте8 16
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта9 14
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Валвейк9 13
      8 Херенвен8 13
      9 Утрехт8 12
      10 НЕК Неймеген9 10
      11 Эксельсиор9 10
      12 Гронинген9 8
      13 Гоу Эхед Иглс8 7
      14 Фортуна8 7
      15 Камбюр8 7
      16
      Стыковая зона
      		Витесс8 5
      17
      Зона вылета
      		Эммен9 5
      18
      Зона вылета
      		Волендам9 5

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