Фейеноорд - Твенте 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
09 Октября 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Твенте, которое состоится 09 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
|Арне Слот
|Рон Янс
История личных встреч
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 2
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|0 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|2 : 2
|20.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|1 : 1
|16.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|5 : 1
|08.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 3
|13.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|2 : 1
|05.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|9
|22
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|8
|20
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|8
|18
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Валвейк
|9
|13
|8
|Херенвен
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|12
|10
|НЕК Неймеген
|9
|10
|11
|Эксельсиор
|9
|10
|12
|Гронинген
|9
|8
|13
|Гоу Эхед Иглс
|8
|7
|14
|Фортуна
|8
|7
|15
|Камбюр
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Витесс
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Эммен
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Волендам
|9
|5