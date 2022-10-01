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Утрехт - АЗ Алкмар 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
09 Октября 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
Утрехт
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - АЗ Алкмар, которое состоится 09 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Утрехт
      Утрехт
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      НидерландыХенк Фразер
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Утрехт2 : 2АЗ Алкмар
      17.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 АЗ Алкмар5 : 1Утрехт
      27.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 АЗ Алкмар0 : 1Утрехт
      27.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Утрехт2 : 2АЗ Алкмар
      23.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Утрехт0 : 3АЗ Алкмар
      19.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 АЗ Алкмар3 : 0Утрехт
      20.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Утрехт2 : 1АЗ Алкмар
      19.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Утрехт1 : 1АЗ Алкмар
      22.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 АЗ Алкмар3 : 0Утрехт
      28.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - финал Утрехт3 : 0 4 : 3АЗ Алкмар
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс9 22
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар8 20
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен8 18
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд8 17
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте8 16
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта9 14
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Валвейк9 13
      8 Херенвен8 13
      9 Утрехт8 12
      10 НЕК Неймеген9 10
      11 Эксельсиор9 10
      12 Гронинген9 8
      13 Гоу Эхед Иглс8 7
      14 Фортуна8 7
      15 Камбюр8 7
      16
      Стыковая зона
      		Витесс8 5
      17
      Зона вылета
      		Эммен9 5
      18
      Зона вылета
      		Волендам9 5

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