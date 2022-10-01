Херенвен - ПСВ Эйндховен 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
09 Октября 2022 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - ПСВ Эйндховен, которое состоится 09 Октября 2022 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|20.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|1 : 1
|02.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|2 : 2
|06.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|2 : 2
|24.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|2 : 1
|16.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|2 : 2
|24.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|3 : 0
|17.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|2 : 2
|10.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|2 : 0
|22.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|9
|22
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|8
|20
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|8
|18
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Валвейк
|9
|13
|8
|Херенвен
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|12
|10
|НЕК Неймеген
|9
|10
|11
|Эксельсиор
|9
|10
|12
|Гронинген
|9
|8
|13
|Гоу Эхед Иглс
|8
|7
|14
|Фортуна
|8
|7
|15
|Камбюр
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Витесс
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Эммен
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Волендам
|9
|5