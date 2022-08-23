Динамо - Рух 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
09 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Рух В, которое состоится 09 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
|25.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|21.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|3 : 0
|17.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|86,7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11-0
|12
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|11
|61,1
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|55,6
|5
|Заря Л
|5
|3
|1
|1
|12-10
|10
|66,7
|6
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7-7
|10
|55,6
|7
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|66,7
|8
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|53,3
|9
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|38,9
|10
|Динамо К
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|50,0
|11
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|26,7
|12
|Рух В
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|26,7
|13
|Минай
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|26,7
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|16,7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2-5
|2
|13,3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
|11,1