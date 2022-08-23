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Динамо - Рух 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
09 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур
Динамо К
Рух В

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Рух В, которое состоится 09 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо К
      Киев
      Рух В
      Винники
      Главные тренеры
      РумынияМирча Луческу
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      История личных встреч
      25.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 9 Рух В0 : 2Динамо К
      21.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 19 Динамо К3 : 0Рух В
      17.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 6 Рух В0 : 2Динамо К
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д541010-21386,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1440011-012100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос63215-31161,1
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист63129-111055,6
      5 Заря Л531112-101066,7
      6 Верес63127-71055,6
      7 Александрия53117-61066,7
      8 Металлист 192552215-5853,3
      9 Ворскла62137-9738,9
      10 Динамо К42024-6650,0
      11 Львов51133-7426,7
      12 Рух В51136-8426,7
      13 Минай51134-6426,7
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс50232-5213,3
      16
      Зона вылета
      		Черноморец60244-8211,1

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