Энергетик-БГУ - Арсенал 09 Октября прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
09 Октября 2022 года в 13:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Арсенал, которое состоится 09 Октября 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Арсенал
Дзержинск
Главные тренеры
|Павел Петрович Родненок
|Павел Васильевич Кирильчик
История личных встреч
|20.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|0 : 2
|28.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|22
|13
|6
|3
|37-18
|45
|68,2
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|22
|12
|8
|2
|32-14
|44
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|22
|13
|4
|5
|35-14
|43
|65,2
|4
|БАТЭ
|24
|11
|10
|3
|38-17
|43
|59,7
|5
|Ислочь
|23
|12
|4
|7
|38-27
|40
|58,0
|6
|Торпедо-БелАЗ
|24
|10
|7
|7
|31-25
|37
|51,4
|7
|Минск
|24
|10
|5
|9
|36-37
|35
|48,6
|8
|Гомель
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|48,6
|9
|Неман
|22
|6
|12
|4
|28-27
|30
|45,5
|10
|Славия-Мозырь
|22
|8
|5
|9
|30-32
|29
|43,9
|11
|Слуцк
|24
|6
|9
|9
|24-33
|27
|37,5
|12
|Белшина
|23
|5
|10
|8
|31-35
|25
|36,2
|13
|Динамо-Брест
|23
|5
|7
|11
|23-32
|22
|31,9
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|24
|4
|8
|12
|22-34
|20
|27,8
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|23
|3
|5
|15
|15-36
|14
|20,3
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|24
|3
|3
|18
|21-60
|12
|16,7