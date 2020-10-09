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Ислочь - Белшина 09 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
09 Октября 2022 года в 15:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Ислочь
Белшина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Белшина, которое состоится 09 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ислочь
      Минский район
      Белшина
      Бобруйск
      Главные тренеры
      БеларусьАртём Александрович Радьков
      БеларусьАльберт Владимирович Рыбак
      История личных встреч
      21.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Белшина2 : 1Ислочь
      13.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Белшина2 : 3Ислочь
      10.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Ислочь2 : 1Белшина
      09.07.2017 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина1 : 4Ислочь
      17.09.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Белшина0 : 0Ислочь
      12.05.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Ислочь2 : 3Белшина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ22136337-184568,2
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн22128232-144466,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С22134535-144365,2
      4 БАТЭ241110338-174359,7
      5 Ислочь23124738-274058,0
      6 Торпедо-БелАЗ24107731-253751,4
      7 Минск24105936-373548,6
      8 Гомель24105929-293548,6
      9 Неман22612428-273045,5
      10 Славия-Мозырь2285930-322943,9
      11 Слуцк2469924-332737,5
      12 Белшина23510831-352536,2
      13 Динамо-Брест23571123-322231,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск24481222-342027,8
      15
      Зона вылета
      		Арсенал23351515-361420,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М24331821-601216,7

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