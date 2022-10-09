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Гран-при Японии прямая трансляция 09 октября 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Сузука (Сузука, Япония)
Этап 18, Сузука, Япония. Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
09 Октября 2022 года в 08:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Японии - Гонка, которое состоится 08 октября 2022 года в 08:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 18, оно проводится в стране Япония. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
2МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
3ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
4МексикаСерхио ПересRed Bull
5ФранцияЭстебан ОконAlpine
6ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
7ИспанияФернандо АлонсоAlpine
8ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
9ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
10ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
11АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
12ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
13ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
14КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
15ГерманияМик ШумахерHaas
16ТаиландАлександер АлбонWilliams
17ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
18ДанияКевин МагнуссенHaas
19КанадаЛэнс СтроллAston Martin
20КанадаНиколас ЛатифиWilliams

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