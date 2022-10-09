Гран-при Японии прямая трансляция 09 октября 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром Сузука (Сузука, Япония)Этап 18, Сузука, Япония. Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
09 Октября 2022 года в 08:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Японии - Гонка, которое состоится 08 октября 2022 года в 08:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 18, оно проводится в стране Япония. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|3
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|13
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|16
|Александер Албон
|Williams
|17
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|19
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|20
|Николас Латифи
|Williams