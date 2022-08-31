02:13 ()
Свернуть список

Фиорентина - Лацио 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
10 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
Фиорентина
Лацио

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лацио, которое состоится 10 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фиорентина
      Флоренция
      Лацио
      Рим
      Главные тренеры
      ИталияВинченцо Итальяно
      ИталияМаурицио Сарри
      История личных встреч
      05.02.2022 Италия - Серия А Тур 24 Фиорентина0 : 3Лацио
      27.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Лацио1 : 0Фиорентина
      08.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Фиорентина2 : 0Лацио
      06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Лацио2 : 1Фиорентина
      27.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Лацио2 : 1Фиорентина
      27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Фиорентина1 : 2Лацио
      10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Фиорентина1 : 1Лацио
      07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Лацио1 : 0Фиорентина
      18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Фиорентина3 : 4Лацио
      26.12.2017 Кубок Италии 1/4 финала Лацио1 : 0Фиорентина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи972022-72385,2
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта963014-52177,8
      3
      Лига чемпионов
      		Милан962118-92074,1
      4
      Лига чемпионов
      		Удинезе962119-102074,1
      5
      Лига Европы
      		Рома961212-91970,4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Лацио852117-51770,8
      7 Интер М950416-141555,6
      8 Ювентус934212-71348,1
      9 Сассуоло933311-101244,4
      10 Торино93248-111140,7
      11 Салернитана924312-141037,0
      12 Монца93159-141037,0
      13 Фиорентина82337-7937,5
      14 Специя92257-17829,6
      15 Эмполи91538-11829,6
      16 Лечче91448-11725,9
      17 Болонья91448-14725,9
      18
      Зона вылета
      		Верона91268-17518,5
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе90367-19311,1
      20
      Зона вылета
      		Сампдория90365-17311,1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close