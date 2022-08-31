Фиорентина - Лацио 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
10 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лацио, которое состоится 10 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 3
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 0
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 0
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 1
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 4
|26.12.2017
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|7
|2
|0
|22-7
|23
|85,2
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|6
|3
|0
|14-5
|21
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|9
|6
|2
|1
|18-9
|20
|74,1
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|9
|6
|2
|1
|19-10
|20
|74,1
| 5
Лига Европы
|Рома
|9
|6
|1
|2
|12-9
|19
|70,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|70,8
|7
|Интер М
|9
|5
|0
|4
|16-14
|15
|55,6
|8
|Ювентус
|9
|3
|4
|2
|12-7
|13
|48,1
|9
|Сассуоло
|9
|3
|3
|3
|11-10
|12
|44,4
|10
|Торино
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|40,7
|11
|Салернитана
|9
|2
|4
|3
|12-14
|10
|37,0
|12
|Монца
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|37,0
|13
|Фиорентина
|8
|2
|3
|3
|7-7
|9
|37,5
|14
|Специя
|9
|2
|2
|5
|7-17
|8
|29,6
|15
|Эмполи
|9
|1
|5
|3
|8-11
|8
|29,6
|16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|25,9
|17
|Болонья
|9
|1
|4
|4
|8-14
|7
|25,9
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|18,5
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|9
|0
|3
|6
|7-19
|3
|11,1
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
|3
|11,1