Александрия - Металлист 1925 10 Октября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
10 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Металлист 1925, которое состоится 10 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Юрий Владимирович Гура
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|05.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|26.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|14-0
|15
|100,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|86,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|11
|61,1
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|55,6
|5
|Заря Л
|6
|3
|1
|2
|12-13
|10
|55,6
|6
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7-7
|10
|55,6
|7
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|66,7
|8
|Динамо К
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|60,0
|9
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|53,3
|10
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|38,9
|11
|Минай
|6
|1
|2
|3
|4-6
|5
|27,8
|12
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|26,7
|13
|Рух В
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|22,2
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|16,7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2-5
|3
|16,7
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
|11,1