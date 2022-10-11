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Милан - Челси 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
11 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Милан
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Челси, которое состоится 11 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Милан
      Милан, Италия
      Челси
      Лондон, Англия
      Главные тренеры
      ИталияСтефано Пиоли
      АнглияГрэм Поттер
      История личных встреч
      05.10.2022 Лига чемпионов Группа E. Тур 3 Челси3 : 0Милан
      04.08.2016 Международный кубок чемпионов Северная Америка Милан1 : 3Челси
      29.07.2012 Ворлд Футбол Челлендж Ворлд Футбол Челлендж Челси0 : 1Милан
      03.08.2008 Кубок РЖД Матч за 3-е место Милан0 : 5Челси
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Челси». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи3 9
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс3 3
      4 Рейнджерс3 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге3 9
      2
      1/8 финала
      		Порту3 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Байер3 3
      4 Атлетико М3 3
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария3 9
      2
      1/8 финала
      		Интер М3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Барселона3 3
      4 Виктория Пльзень3 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг3 6
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур3 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф3 4
      4 Марсель3 3
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ред Булл Зальцбург3 5
      2
      1/8 финала
      		Челси3 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Милан3 4
      4 Динамо З3 3
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид3 9
      2
      1/8 финала
      		Шахтёр Д3 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		РБ Лейпциг3 3
      4 Селтик3 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити3 9
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Севилья3 1
      4 Копенгаген3 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ3 7
      2
      1/8 финала
      		Бенфика3 7
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус3 3
      4 Маккаби Х3 0

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