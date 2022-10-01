Селтик - РБ Лейпциг 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
11 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - РБ Лейпциг, которое состоится 11 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Доменико Тедеско
|Марко Розе
История личных встреч
|05.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 3
|3 : 1
|08.11.2018
|Лига Европы
|Группа B. Тур 4
|2 : 1
|25.10.2018
|Лига Европы
|Группа B. Тур 3
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|3
|3
|4
|Рейнджерс
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Порту
|3
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Байер
|3
|3
|4
|Атлетико М
|3
|3
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Интер М
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Барселона
|3
|3
|4
|Виктория Пльзень
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|4
|Марсель
|3
|3
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Челси
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Милан
|3
|4
|4
|Динамо З
|3
|3
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Шахтёр Д
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|РБ Лейпциг
|3
|3
|4
|Селтик
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Севилья
|3
|1
|4
|Копенгаген
|3
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|3
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|3
|3
|4
|Маккаби Х
|3
|0