Шахтёр - Реал Мадрид 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
11 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Донецк - Реал Мадрид, которое состоится 11 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|05.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 3
|2 : 1
|03.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 4
|2 : 1
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 3
|0 : 5
|01.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 5
|2 : 0
|21.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 1
|2 : 3
|25.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 5
|3 : 4
|15.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 1
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|3
|3
|4
|Рейнджерс
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Порту
|3
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Байер
|3
|3
|4
|Атлетико М
|3
|3
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Интер М
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Барселона
|3
|3
|4
|Виктория Пльзень
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|4
|Марсель
|3
|3
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Челси
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Милан
|3
|4
|4
|Динамо З
|3
|3
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Шахтёр Д
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|РБ Лейпциг
|3
|3
|4
|Селтик
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Севилья
|3
|1
|4
|Копенгаген
|3
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|3
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|3
|3
|4
|Маккаби Х
|3
|0