Маккаби - Ювентус 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
11 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Хайфа - Ювентус, которое состоится 11 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Барак Бахар
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|05.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 3
|3 : 1
|03.11.2009
|Лига чемпионов
|Группа А. Тур 4
|0 : 1
|21.10.2009
|Лига чемпионов
|Группа А. Тур 3
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Маккаби» — «Ювентус». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|3
|3
|4
|Рейнджерс
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Порту
|3
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Байер
|3
|3
|4
|Атлетико М
|3
|3
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Интер М
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Барселона
|3
|3
|4
|Виктория Пльзень
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|4
|Марсель
|3
|3
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Челси
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Милан
|3
|4
|4
|Динамо З
|3
|3
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Шахтёр Д
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|РБ Лейпциг
|3
|3
|4
|Селтик
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Севилья
|3
|1
|4
|Копенгаген
|3
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|3
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|3
|3
|4
|Маккаби Х
|3
|0