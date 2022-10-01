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Боруссия Д - Севилья 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
11 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
Боруссия Д
Севилья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Дортмунд - Севилья, которое состоится 11 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия Д
      Дортмунд, Германия
      Севилья
      Севилья, Испания
      Главные тренеры
      ГерманияЭдин Терзич
      ИспанияХулен Лопетеги
      История личных встреч
      05.10.2022 Лига чемпионов Группа G. Тур 3 Севилья1 : 4Боруссия Д
      09.03.2021 Лига чемпионов 1/8 финала Боруссия Д2 : 2Севилья
      17.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала Севилья2 : 3Боруссия Д
      15.12.2010 Лига Европы Группа J. Тур 6 Севилья2 : 2Боруссия Д
      30.09.2010 Лига Европы Группа J. Тур 2 Боруссия Д0 : 1Севилья
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи3 9
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс3 3
      4 Рейнджерс3 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге3 9
      2
      1/8 финала
      		Порту3 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Байер3 3
      4 Атлетико М3 3
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария3 9
      2
      1/8 финала
      		Интер М3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Барселона3 3
      4 Виктория Пльзень3 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг3 6
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур3 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф3 4
      4 Марсель3 3
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ред Булл Зальцбург3 5
      2
      1/8 финала
      		Челси3 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Милан3 4
      4 Динамо З3 3
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид3 9
      2
      1/8 финала
      		Шахтёр Д3 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		РБ Лейпциг3 3
      4 Селтик3 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити3 9
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Севилья3 1
      4 Копенгаген3 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ3 7
      2
      1/8 финала
      		Бенфика3 7
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус3 3
      4 Маккаби Х3 0

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