Боруссия Д - Севилья 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
11 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Дортмунд - Севилья, которое состоится 11 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Севилья
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|05.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 3
|1 : 4
|09.03.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 2
|17.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 3
|15.12.2010
|Лига Европы
|Группа J. Тур 6
|2 : 2
|30.09.2010
|Лига Европы
|Группа J. Тур 2
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|3
|3
|4
|Рейнджерс
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Порту
|3
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Байер
|3
|3
|4
|Атлетико М
|3
|3
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Интер М
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Барселона
|3
|3
|4
|Виктория Пльзень
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|4
|Марсель
|3
|3
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Челси
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Милан
|3
|4
|4
|Динамо З
|3
|3
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Шахтёр Д
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|РБ Лейпциг
|3
|3
|4
|Селтик
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Севилья
|3
|1
|4
|Копенгаген
|3
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|3
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|3
|3
|4
|Маккаби Х
|3
|0