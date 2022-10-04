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Рейнджерс - Ливерпуль 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
12 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
Рейнджерс
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Ливерпуль, которое состоится 12 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рейнджерс
      Глазго, Шотландия
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Главные тренеры
      НидерландыДжованни ван Бронкхорст
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      04.10.2022 Лига чемпионов Группа A. Тур 3 Ливерпуль2 : 0Рейнджерс
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Рейнджерс» — «Ливерпуль». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи3 9
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс3 3
      4 Рейнджерс3 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге3 9
      2
      1/8 финала
      		Порту3 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Байер3 3
      4 Атлетико М3 3
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария3 9
      2
      1/8 финала
      		Интер М3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Барселона3 3
      4 Виктория Пльзень3 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг3 6
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур3 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф3 4
      4 Марсель3 3
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Челси4 7
      2
      1/8 финала
      		Ред Булл Зальцбург4 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Милан4 4
      4 Динамо З4 4
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид4 10
      2
      1/8 финала
      		РБ Лейпциг4 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Шахтёр Д4 5
      4 Селтик4 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити4 10
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д4 7
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Севилья4 2
      4 Копенгаген4 2
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ4 8
      2
      1/8 финала
      		Бенфика4 8
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Маккаби Х4 3
      4 Ювентус4 3

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