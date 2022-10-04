Рейнджерс - Ливерпуль 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
12 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Ливерпуль, которое состоится 12 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Юрген Клопп
История личных встреч
|04.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 3
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Рейнджерс» — «Ливерпуль». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|3
|3
|4
|Рейнджерс
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Порту
|3
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Байер
|3
|3
|4
|Атлетико М
|3
|3
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Интер М
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Барселона
|3
|3
|4
|Виктория Пльзень
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|4
|Марсель
|3
|3
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Челси
|4
|7
| 2
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Милан
|4
|4
|4
|Динамо З
|4
|4
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|10
| 2
1/8 финала
|РБ Лейпциг
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Шахтёр Д
|4
|5
|4
|Селтик
|4
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Севилья
|4
|2
|4
|Копенгаген
|4
|2
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|8
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|4
|8
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Маккаби Х
|4
|3
|4
|Ювентус
|4
|3