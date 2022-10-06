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Фейеноорд - Мидтьюлланн 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
13 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 4-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
Фейеноорд
Мидтьюлланн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Мидтьюлланн, которое состоится 13 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фейеноорд
      Роттердам, Нидерланды
      Мидтьюлланн
      Хернинг, Дания
      Главные тренеры
      НидерландыАрне Слот
      ИспанияАльберт Капельяс
      История личных встреч
      06.10.2022 Лига Европы Группа F. Тур 3 Мидтьюлланн2 : 2Фейеноорд
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Арсенал2 6
      2
      Плей-офф
      		Будё-Глимт3 4
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2 4
      4 Цюрих3 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фенербахче3 7
      2
      Плей-офф
      		Ренн3 7
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЕК Ларнака3 3
      4 Динамо К3 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бетис3 9
      2
      Плей-офф
      		Лудогорец3 4
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Рома3 3
      4 ХИК3 1
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Юнион3 9
      2
      Плей-офф
      		Брага3 6
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Унион3 3
      4 Мальмё3 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Сосьедад3 9
      2
      Плей-офф
      		Манчестер Юнайтед3 6
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Шериф3 3
      4 Омония3 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фейеноорд3 4
      2
      Плей-офф
      		Мидтьюлланн3 4
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Лацио3 4
      4 Штурм3 4
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фрайбург3 9
      2
      Плей-офф
      		Карабах3 6
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Нант3 3
      4 Олимпиакос3 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ференцварош3 6
      2
      Плей-офф
      		Монако3 6
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Трабзонспор3 3
      4 Црвена Звезда3 3

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