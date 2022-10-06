ПСВ Эйндховен - Цюрих 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
13 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Али Палабыйык (Анкара, Турция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Цюрих, которое состоится 13 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Цюрих
Цюрих, Швейцария
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Франко Фода
История личных встреч
|06.10.2022
|Лига Европы
|Группа A. Тур 3
|1 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Будё-Глимт
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|2
|4
|4
|Цюрих
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фенербахче
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Ренн
|3
|7
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|АЕК Ларнака
|3
|3
|4
|Динамо К
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Лудогорец
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Рома
|3
|3
|4
|ХИК
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юнион
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Брага
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Унион
|3
|3
|4
|Мальмё
|3
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Сосьедад
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Шериф
|3
|3
|4
|Омония
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фейеноорд
|3
|4
| 2
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|3
|4
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Лацио
|3
|4
|4
|Штурм
|3
|4
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фрайбург
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Нант
|3
|3
|4
|Олимпиакос
|3
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ференцварош
|3
|6
| 2
Плей-офф
|Монако
|3
|6
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Трабзонспор
|3
|3
|4
|Црвена Звезда
|3
|3