Башакшехир - РФШ 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17801
13 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 4-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Рижская футбольная школа, которое состоится 13 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Рижская футбольная школа
Рига, Латвия
Главные тренеры
|Эмре Белёзоглу
|Виктор Мороз
История личных встреч
|06.10.2022
|Лига конференций
|Группа A. Тур 3
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|3
|4
|3
|Хартс
|3
|3
|4
|Рижская футбольная школа
|3
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|3
|4
|3
|Силькеборг
|3
|3
|4
|Стяуа
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Лех П
|3
|4
|3
|Хапоэль Б-Ш
|3
|2
|4
|Аустрия В
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ницца
|3
|5
| 2
Плей-офф
|Партизан
|3
|5
|3
|Кёльн
|3
|4
|4
|Словацко
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|3
|4
|3
|Вадуц
|3
|2
|4
|Аполлон Л
|3
|1
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юргорден
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Мольде
|3
|4
|3
|Гент
|3
|4
|4
|Шэмрок Роверс
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Балкани
|3
|4
| 2
Плей-офф
|Сивасспор
|3
|4
|3
|Славия П
|3
|4
|4
|ЧФР Клуж
|3
|4
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Базель
|3
|6
| 2
Плей-офф
|Пюник
|3
|6
|3
|Слован Бр
|3
|4
|4
|Жальгирис
|3
|1