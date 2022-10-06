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Балкани - Сивасспор 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово), вместимость: 16000
13 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 4-й тур
Главный судья: Мануэль Шюттенгрубер (Линц, Австрия)
Балкани
Сивасспор

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - Сивасспор, которое состоится 13 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Балкани
      Сува-Река, Косово
      Сивасспор
      Сивас, Турция
      Главные тренеры
      АлбанияИлир Дая
      ТурцияРыза Чалымбай
      История личных встреч
      06.10.2022 Лига конференций Группа G. Тур 3 Сивасспор3 : 4Балкани
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Истанбул Башакшехир3 7
      2
      Плей-офф
      		Фиорентина3 4
      3 Хартс3 3
      4 Рижская футбольная школа3 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вест Хэм Юнайтед3 9
      2
      Плей-офф
      		Андерлехт3 4
      3 Силькеборг3 3
      4 Стяуа3 1
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вильярреал3 9
      2
      Плей-офф
      		Лех П3 4
      3 Хапоэль Б-Ш3 2
      4 Аустрия В3 1
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ницца3 5
      2
      Плей-офф
      		Партизан3 5
      3 Кёльн3 4
      4 Словацко3 1
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		АЗ Алкмар3 9
      2
      Плей-офф
      		Днепр-13 4
      3 Вадуц3 2
      4 Аполлон Л3 1
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Юргорден3 7
      2
      Плей-офф
      		Мольде3 4
      3 Гент3 4
      4 Шэмрок Роверс3 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Балкани3 4
      2
      Плей-офф
      		Сивасспор3 4
      3 Славия П3 4
      4 ЧФР Клуж3 4
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Базель3 6
      2
      Плей-офф
      		Пюник3 6
      3 Слован Бр3 4
      4 Жальгирис3 1

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