Ростов - Урал 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
14 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Урал, которое состоится 14 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|11.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 4
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|10.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 0
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 2
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 1
|17.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 1
|13.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
|15.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Ростов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|83,3
|2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|69,4
|3
|Спартак М
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|69,4
|4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|66,7
|5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|58,3
|6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|55,6
|7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|50,0
|8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|47,2
|9
|Динамо М
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|47,2
|10
|Пари Нижний Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|36,1
|11
|Крылья Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|30,6
|12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|27,8
|13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|27,8
|14
|Локомотив М
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|25,0
| 15
Зона вылета
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|22,2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|16,7