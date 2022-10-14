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Ростов - Урал 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
14 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Ростов
Урал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Урал, которое состоится 14 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      История личных встреч
      11.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ростов1 : 4Урал
      27.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Урал1 : 1Ростов
      10.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Урал1 : 0Ростов
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ростов1 : 0Урал
      30.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ростов0 : 0Урал
      03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал2 : 2Ростов
      30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ростов2 : 1Урал
      17.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал1 : 1Ростов
      13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ростов1 : 0Урал
      15.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал1 : 1Ростов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Ростов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1293033-53083,3
      2 Ростов1274123-172569,4
      3 Спартак М1281329-142569,4
      4 ЦСКА1273224-112466,7
      5 Краснодар1263323-172158,3
      6 Сочи1262422-202055,6
      7 Оренбург1260620-281850,0
      8 Ахмат1252518-191747,2
      9 Динамо М1245318-141747,2
      10 Пари Нижний Новгород1234517-201336,1
      11 Крылья Советов1225512-191130,6
      12 Урал1231811-221027,8
      13 Факел1217416-231027,8
      14 Локомотив М1223715-26925,0
      15
      Зона вылета
      		Химки1222813-23822,2
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М121387-23616,7

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