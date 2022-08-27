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Брентфорд - Брайтон 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
14 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Брентфорд
Брайтон энд Хоув Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 14 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брентфорд
      Лондон
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      Главные тренеры
      ДанияТомас Франк
      УэльсЭндрю Крофтс (и.о.)
      ИталияРоберто де Дзерби
      История личных встреч
      26.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Брентфорд
      11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      05.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Брентфорд3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
      10.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Брентфорд
      05.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Брентфорд
      26.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      17.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Брентфорд
      03.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Брентфорд0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      13.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Брентфорд3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал980123-102488,9
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити972033-92385,2
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур962120-102074,1
      4
      Лига чемпионов
      		Челси851213-101666,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед850313-151562,5
      6 Ньюкасл Юнайтед935117-91451,9
      7 Брайтон энд Хоув Альбион842214-91458,3
      8 Борнмут93338-201244,4
      9 Фулхэм932414-181140,7
      10 Ливерпуль824220-121041,7
      11 Брентфорд924316-171037,0
      12 Эвертон92438-91037,0
      13 Вест Хэм Юнайтед93158-101037,0
      14 Лидс Юнайтед823311-12937,5
      15 Кристал Пэлас823310-12937,5
      16 Астон Вилла92347-11933,3
      17 Саутгемптон92168-17725,9
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон91353-12622,2
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест91267-22518,5
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити911715-24414,8

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