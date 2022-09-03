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Райо Вальекано - Хетафе 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
14 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Райо Вальекано
Хетафе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Хетафе, которое состоится 14 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Хетафе
      Хетафе
      Главные тренеры
      ИспанияАндони Ираола
      ИспанияКике Санчес Флорес
      История личных встреч
      08.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Хетафе0 : 0Райо Вальекано
      18.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Райо Вальекано3 : 0Хетафе
      23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Хетафе2 : 1Райо Вальекано
      21.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано1 : 2Хетафе
      25.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 27 Хетафе1 : 0Райо Вальекано
      22.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 6 Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      01.04.2016 Испания - Примера Тур 31 Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      16.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Хетафе3 : 1Райо Вальекано
      02.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      23.11.2015 Испания - Примера Тур 12 Хетафе1 : 1Райо Вальекано
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона871020-12291,7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид871019-72291,7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б852117-51770,8
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М851214-71666,7
      5
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад851213-111666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис851210-51666,7
      7 Валенсия841314-81354,2
      8 Осасуна84139-81354,2
      9 Вильярреал833210-31250,0
      10 Райо Вальекано831410-121041,7
      11 Сельта83149-141041,7
      12 Мальорка82337-9937,5
      13 Вальядолид82246-13833,3
      14 Жирона821511-14729,2
      15 Альмерия82157-12729,2
      16 Хетафе82158-16729,2
      17 Севилья81348-14625,0
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол813411-16625,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис81253-16520,8
      20
      Зона вылета
      		Эльче80264-1928,3

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