Страсбург - Лилль 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
14 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лилль, которое состоится 14 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 0
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 0
|22.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|09.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 0
|30.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|28.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|28-5
|26
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Лорьян
|10
|8
|1
|1
|21-14
|25
|83,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|10
|7
|2
|1
|20-7
|23
|76,7
| 4
Лига Европы
|Ланс
|10
|6
|3
|1
|17-8
|21
|70,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|10
|6
|2
|2
|19-13
|20
|66,7
|6
|Ренн
|10
|5
|3
|2
|20-9
|18
|60,0
|7
|Лилль
|10
|5
|1
|4
|18-18
|16
|53,3
|8
|Клермон
|10
|5
|1
|4
|14-15
|16
|53,3
|9
|Лион
|10
|4
|2
|4
|17-12
|14
|46,7
|10
|Монпелье
|10
|4
|0
|6
|21-21
|12
|40,0
|11
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|14-16
|12
|40,0
|12
|Труа
|10
|3
|2
|5
|18-21
|11
|36,7
|13
|Ницца
|10
|3
|2
|5
|9-13
|11
|36,7
|14
|Страсбург
|10
|1
|5
|4
|10-14
|8
|26,7
|15
|Реймс
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|26,7
|16
|Осер
|10
|2
|2
|6
|10-22
|8
|26,7
| 17
Зона вылета
|Анже
|10
|2
|2
|6
|11-24
|8
|26,7
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|10
|2
|1
|7
|7-15
|7
|23,3
| 19
Зона вылета
|Нант
|10
|1
|4
|5
|9-18
|7
|23,3
| 20
Зона вылета
|Брест
|10
|1
|3
|6
|10-21
|6
|20,0