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Шальке-04 - Хоффенхайм 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
14 Октября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Шальке-04
Хоффенхайм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Хоффенхайм, которое состоится 14 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Главные тренеры
      ГерманияФранк Крамер
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      История личных встреч
      08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Хоффенхайм4 : 2Шальке-04
      09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Шальке-044 : 0Хоффенхайм
      07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Шальке-041 : 1Хоффенхайм
      20.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм2 : 0Шальке-04
      20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Шальке-042 : 5Хоффенхайм
      01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Хоффенхайм1 : 1Шальке-04
      17.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Шальке-042 : 1Хоффенхайм
      23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм2 : 0Шальке-04
      26.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 Шальке-041 : 1Хоффенхайм
      25.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 5 Хоффенхайм2 : 1Шальке-04
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион962116-62074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург953114-81866,7
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария944125-81659,3
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д951313-121659,3
      5
      Лига Европы
      		Вердер943220-141555,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М943216-121555,6
      7 Хоффенхайм942314-101451,9
      8 Айнтрахт Ф942316-161451,9
      9 Кёльн934216-151348,1
      10 Аугсбург94149-131348,1
      11 РБ Лейпциг933314-131244,4
      12 Майнц93339-131244,4
      13 Вольфсбург92349-15933,3
      14 Герта915310-12829,6
      15 Байер922513-16829,6
      16 Шальке-04913510-21622,2
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт90549-14518,5
      18
      Зона вылета
      		Бохум91178-23414,8

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