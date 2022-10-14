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Минай - Верес 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
14 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 7-й тур
Минай
Верес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Верес, которое состоится 14 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Минай
      Минай
      Верес
      Ровно
      Главные тренеры
      УкраинаВладимир Богданович Шаран
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      История личных встреч
      21.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 5 Верес1 : 0Минай
      18.07.2018 Кубок Украины 1-й предварительный раунд Верес1 : 1 ДВМинай
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1550014-015100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д541010-21386,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос63215-31161,1
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист63129-111055,6
      5 Заря Л631212-131055,6
      6 Верес63127-71055,6
      7 Александрия53117-61066,7
      8 Динамо К53027-6960,0
      9 Металлист 192552215-5853,3
      10 Ворскла62137-9738,9
      11 Минай61234-6527,8
      12 Львов51133-7426,7
      13 Рух В61146-11422,2
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс60332-5316,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец60244-8211,1

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