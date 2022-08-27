Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Трактор (Минск, Беларусь), вместимость: 17600
14 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 14 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Трактор (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Главные тренеры
|Артём Викторович Челядинский
|Дмитрий Васильевич Молош
История личных встреч
|28.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|3 : 4
|16.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 2
|13.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|0 : 0
|03.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|2 : 0
|03.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|4 : 0
|22.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|0 : 3
|31.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 0
|31.03.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|2 : 1
|13.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|23
|13
|6
|4
|37-19
|45
|65,2
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|22
|12
|8
|2
|32-14
|44
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|22
|13
|4
|5
|35-14
|43
|65,2
|4
|Ислочь
|24
|13
|4
|7
|40-27
|43
|59,7
|5
|БАТЭ
|24
|11
|10
|3
|38-17
|43
|59,7
|6
|Торпедо-БелАЗ
|24
|10
|7
|7
|31-25
|37
|51,4
|7
|Минск
|24
|10
|5
|9
|36-37
|35
|48,6
|8
|Гомель
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|48,6
|9
|Неман
|22
|6
|12
|4
|28-27
|30
|45,5
|10
|Славия-Мозырь
|22
|8
|5
|9
|30-32
|29
|43,9
|11
|Слуцк
|24
|6
|9
|9
|24-33
|27
|37,5
|12
|Белшина
|24
|5
|10
|9
|31-37
|25
|34,7
|13
|Динамо-Брест
|23
|5
|7
|11
|23-32
|22
|31,9
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|24
|4
|8
|12
|22-34
|20
|27,8
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|24
|4
|5
|15
|16-36
|17
|23,6
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|24
|3
|3
|18
|21-60
|12
|16,7