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Витебск - Шахтёр С 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
14 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
Витебск
Шахтёр С

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Шахтёр С, которое состоится 14 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витебск
      Витебск
      Шахтёр С
      Солигорск
      Главные тренеры
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      28.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Шахтёр С2 : 0Витебск
      23.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Витебск1 : 2Шахтёр С
      12.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Шахтёр С2 : 0Витебск
      12.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Шахтёр С5 : 0Витебск
      10.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Витебск0 : 0Шахтёр С
      21.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Шахтёр С4 : 0Витебск
      26.05.2019 Кубок Беларуси Финал Витебск0 : 2Шахтёр С
      12.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Витебск1 : 0Шахтёр С
      31.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Шахтёр С2 : 1Витебск
      07.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Витебск2 : 1Шахтёр С
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ23136437-194565,2
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн22128232-144466,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С22134535-144365,2
      4 Ислочь24134740-274359,7
      5 БАТЭ241110338-174359,7
      6 Торпедо-БелАЗ24107731-253751,4
      7 Минск24105936-373548,6
      8 Гомель24105929-293548,6
      9 Неман22612428-273045,5
      10 Славия-Мозырь2285930-322943,9
      11 Слуцк2469924-332737,5
      12 Белшина24510931-372534,7
      13 Динамо-Брест23571123-322231,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск24481222-342027,8
      15
      Зона вылета
      		Арсенал24451516-361723,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М24331821-601216,7

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