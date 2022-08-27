Торпедо - Локомотив 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
15 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Локомотив М, которое состоится 15 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Николай Николаевич Савичев
|Йозеф Циннбауэр
История личных встреч
|08.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 0
|08.11.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|25.10.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 0
|14.05.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 4
|24.09.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 3
|22.05.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 1
|08.11.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 1
|28.03.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|05.10.2003
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|11.04.2003
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|83,3
|2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|64,1
|3
|Спартак М
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|69,4
|4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|66,7
|5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|58,3
|6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|55,6
|7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|50,0
|8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|47,2
|9
|Динамо М
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|47,2
|10
|Пари Нижний Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|36,1
|11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|33,3
|12
|Крылья Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|30,6
|13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|27,8
|14
|Локомотив М
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|25,0
| 15
Зона вылета
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|22,2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|16,7