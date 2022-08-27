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Торпедо - Локомотив 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
15 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Торпедо МЛокомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Локомотив М, которое состоится 15 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияНиколай Николаевич Савичев
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      История личных встреч
      08.04.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Локомотив М2 : 0Торпедо М
      08.11.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Торпедо М0 : 1Локомотив М
      25.10.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Локомотив М0 : 0Торпедо М
      14.05.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Торпедо М1 : 4Локомотив М
      24.09.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Локомотив М0 : 3Торпедо М
      22.05.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Торпедо М0 : 1Локомотив М
      08.11.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Локомотив М3 : 1Торпедо М
      28.03.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Торпедо М1 : 1Локомотив М
      05.10.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Торпедо М1 : 0Локомотив М
      11.04.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Локомотив М1 : 2Торпедо М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1293033-53083,3
      2 Ростов1374224-192564,1
      3 Спартак М1281329-142569,4
      4 ЦСКА1273224-112466,7
      5 Краснодар1263323-172158,3
      6 Сочи1262422-202055,6
      7 Оренбург1260620-281850,0
      8 Ахмат1252518-191747,2
      9 Динамо М1245318-141747,2
      10 Пари Нижний Новгород1234517-201336,1
      11 Урал1341813-231333,3
      12 Крылья Советов1225512-191130,6
      13 Факел1217416-231027,8
      14 Локомотив М1223715-26925,0
      15
      Зона вылета
      		Химки1222813-23822,2
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М121387-23616,7

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