Динамо М - Оренбург 15 Октября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
15 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Оренбург, которое состоится 15 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Марцел Личка
История личных встреч
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 2 4 : 3
|26.10.2021
|Кубок России
|Группа 11
|0 : 3
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 1
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 0
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 0
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Динамо» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|83,3
|2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|64,1
|3
|Спартак М
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|69,4
|4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|66,7
|5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|58,3
|6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|55,6
|7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|50,0
|8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|47,2
|9
|Динамо М
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|47,2
|10
|Пари Нижний Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|36,1
|11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|33,3
|12
|Крылья Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|30,6
|13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|27,8
|14
|Локомотив М
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|25,0
| 15
Зона вылета
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|22,2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|16,7