23:40 ()
Свернуть список

Краснодар - Ахмат 15 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
15 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Ахмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 15 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      ЛатвияЮрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар1 : 1Ахмат
      18.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Ахмат0 : 2Краснодар
      03.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар0 : 5Ахмат
      31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ахмат2 : 0Краснодар
      22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар4 : 0Ахмат
      14.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ахмат1 : 0Краснодар
      24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ахмат1 : 1Краснодар
      21.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар0 : 1Ахмат
      03.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар3 : 2Ахмат
      10.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ахмат2 : 3Краснодар
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1293033-53083,3
      2 Ростов1374224-192564,1
      3 Спартак М1281329-142569,4
      4 ЦСКА1273224-112466,7
      5 Краснодар1263323-172158,3
      6 Сочи1262422-202055,6
      7 Оренбург1260620-281850,0
      8 Ахмат1252518-191747,2
      9 Динамо М1245318-141747,2
      10 Пари Нижний Новгород1234517-201336,1
      11 Урал1341813-231333,3
      12 Крылья Советов1225512-191130,6
      13 Факел1217416-231027,8
      14 Локомотив М1223715-26925,0
      15
      Зона вылета
      		Химки1222813-23822,2
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М121387-23616,7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close