Химки - Факел 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
15 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Факел, которое состоится 15 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|30.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. Тур 3
|1 : 1
|21.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 14
|0 : 3
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|1 : 1
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|2 : 0
|06.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 37
|1 : 3
|21.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 19
|0 : 1
|12.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 26
|0 : 0
|17.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 8
|2 : 0
|26.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 39
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Химки» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|83,3
|2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|64,1
|3
|Спартак М
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|69,4
|4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|66,7
|5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|58,3
|6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|55,6
|7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|50,0
|8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|47,2
|9
|Динамо М
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|47,2
|10
|Пари Нижний Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|36,1
|11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|33,3
|12
|Крылья Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|30,6
|13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|27,8
|14
|Локомотив М
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|25,0
| 15
Зона вылета
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|22,2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|16,7