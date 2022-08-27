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Лестер Сити - Кристал Пэлас 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
15 Октября 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
Лестер Сити
Кристал Пэлас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Октября 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лестер Сити
      Лестер
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Главные тренеры
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      ФранцияПатрик Виейра
      История личных встреч
      10.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 32 Лестер Сити2 : 1Кристал Пэлас
      03.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Кристал Пэлас2 : 2Лестер Сити
      26.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Лестер Сити2 : 1Кристал Пэлас
      28.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Кристал Пэлас1 : 1Лестер Сити
      04.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Лестер Сити3 : 0Кристал Пэлас
      03.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Кристал Пэлас0 : 2Лестер Сити
      23.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Лестер Сити1 : 4Кристал Пэлас
      15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас1 : 0Лестер Сити
      28.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас5 : 0Лестер Сити
      16.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 18 Лестер Сити0 : 3Кристал Пэлас
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал980123-102488,9
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити972033-92385,2
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур962120-102074,1
      4
      Лига чемпионов
      		Челси851213-101666,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед850313-151562,5
      6 Ньюкасл Юнайтед935117-91451,9
      7 Брайтон энд Хоув Альбион842214-91458,3
      8 Борнмут93338-201244,4
      9 Фулхэм932414-181140,7
      10 Ливерпуль824220-121041,7
      11 Брентфорд924316-171037,0
      12 Эвертон92438-91037,0
      13 Вест Хэм Юнайтед93158-101037,0
      14 Лидс Юнайтед823311-12937,5
      15 Кристал Пэлас823310-12937,5
      16 Астон Вилла92347-11933,3
      17 Саутгемптон92168-17725,9
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон91353-12622,2
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест91267-22518,5
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити911715-24414,8

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