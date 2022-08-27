Тоттенхэм Хотспур - Эвертон 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
15 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Эвертон, которое состоится 15 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|07.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|5 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 0
|16.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|13.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|06.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|03.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 2
|23.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 6
|13.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23-10
|24
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|7
|2
|0
|33-9
|23
|85,2
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|6
|2
|1
|20-10
|20
|74,1
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13-10
|16
|66,7
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|13-15
|15
|62,5
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|3
|5
|1
|17-9
|14
|51,9
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|4
|2
|2
|14-9
|14
|58,3
|8
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|8-20
|12
|44,4
|9
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|40,7
|10
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20-12
|10
|41,7
|11
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|16-17
|10
|37,0
|12
|Эвертон
|9
|2
|4
|3
|8-9
|10
|37,0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|8-10
|10
|37,0
|14
|Лидс Юнайтед
|8
|2
|3
|3
|11-12
|9
|37,5
|15
|Кристал Пэлас
|8
|2
|3
|3
|10-12
|9
|37,5
|16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|33,3
|17
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8-17
|7
|25,9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|1
|3
|5
|3-12
|6
|22,2
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|1
|2
|6
|7-22
|5
|18,5
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|9
|1
|1
|7
|15-24
|4
|14,8