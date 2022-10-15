Жирона - Кадис 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
15 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Кадис, которое состоится 15 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|16.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|17.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 41
|2 : 1
|14.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 5
|2 : 0
|19.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 30
|1 : 2
|09.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 9
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|7
|1
|0
|20-1
|22
|91,7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|7
|1
|0
|19-7
|22
|91,7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|70,8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|5
|1
|2
|14-7
|16
|66,7
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|8
|5
|1
|2
|13-11
|16
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|8
|5
|1
|2
|10-5
|16
|66,7
|7
|Валенсия
|8
|4
|1
|3
|14-8
|13
|54,2
|8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|54,2
|9
|Вильярреал
|8
|3
|3
|2
|10-3
|12
|50,0
|10
|Райо Вальекано
|8
|3
|1
|4
|10-12
|10
|41,7
|11
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|41,7
|12
|Мальорка
|8
|2
|3
|3
|7-9
|9
|37,5
|13
|Вальядолид
|8
|2
|2
|4
|6-13
|8
|33,3
|14
|Жирона
|8
|2
|1
|5
|11-14
|7
|29,2
|15
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|29,2
|16
|Хетафе
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|29,2
|17
|Севилья
|8
|1
|3
|4
|8-14
|6
|25,0
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|8
|1
|3
|4
|11-16
|6
|25,0
| 19
Зона вылета
|Кадис
|8
|1
|2
|5
|3-16
|5
|20,8
| 20
Зона вылета
|Эльче
|8
|0
|2
|6
|4-19
|2
|8,3