Ланс - Монпелье 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
15 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монпелье, которое состоится 15 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Франк Эз
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 0
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
|30.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 3
|10.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
|13.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 3
|19.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 4
|07.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 0
|20.01.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|12.09.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|28-5
|26
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Лорьян
|10
|8
|1
|1
|21-14
|25
|83,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|10
|7
|2
|1
|20-7
|23
|76,7
| 4
Лига Европы
|Ланс
|10
|6
|3
|1
|17-8
|21
|70,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|10
|6
|2
|2
|19-13
|20
|66,7
|6
|Ренн
|10
|5
|3
|2
|20-9
|18
|60,0
|7
|Лилль
|10
|5
|1
|4
|18-18
|16
|53,3
|8
|Клермон
|10
|5
|1
|4
|14-15
|16
|53,3
|9
|Лион
|10
|4
|2
|4
|17-12
|14
|46,7
|10
|Монпелье
|10
|4
|0
|6
|21-21
|12
|40,0
|11
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|14-16
|12
|40,0
|12
|Труа
|10
|3
|2
|5
|18-21
|11
|36,7
|13
|Ницца
|10
|3
|2
|5
|9-13
|11
|36,7
|14
|Страсбург
|10
|1
|5
|4
|10-14
|8
|26,7
|15
|Реймс
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|26,7
|16
|Осер
|10
|2
|2
|6
|10-22
|8
|26,7
| 17
Зона вылета
|Анже
|10
|2
|2
|6
|11-24
|8
|26,7
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|10
|2
|1
|7
|7-15
|7
|23,3
| 19
Зона вылета
|Нант
|10
|1
|4
|5
|9-18
|7
|23,3
| 20
Зона вылета
|Брест
|10
|1
|3
|6
|10-21
|6
|20,0