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Ланс - Монпелье 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
15 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Ланс
Монпелье

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монпелье, которое состоится 15 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланс
      Ланс
      Монпелье
      Монпелье
      Главные тренеры
      ФранцияФранк Эз
      ФранцияОливье Далль'Оглио
      История личных встреч
      20.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 33 Ланс2 : 0Монпелье
      17.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 10 Монпелье1 : 0Ланс
      30.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Монпелье1 : 2Ланс
      12.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Ланс2 : 3Монпелье
      10.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 36 Ланс0 : 1Монпелье
      13.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 18 Монпелье3 : 3Ланс
      19.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье1 : 4Ланс
      07.11.2010 Франция - Лига 1 Тур 12 Ланс2 : 0Монпелье
      20.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 21 Ланс0 : 1Монпелье
      12.09.2009 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье1 : 0Ланс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ1082028-52686,7
      2
      Лига чемпионов
      		Лорьян1081121-142583,3
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель1072120-72376,7
      4
      Лига Европы
      		Ланс1063117-82170,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако1062219-132066,7
      6 Ренн1053220-91860,0
      7 Лилль1051418-181653,3
      8 Клермон1051414-151653,3
      9 Лион1042417-121446,7
      10 Монпелье1040621-211240,0
      11 Тулуза1033414-161240,0
      12 Труа1032518-211136,7
      13 Ницца103259-131136,7
      14 Страсбург1015410-14826,7
      15 Реймс1015412-19826,7
      16 Осер1022610-22826,7
      17
      Зона вылета
      		Анже1022611-24826,7
      18
      Зона вылета
      		Аяччо102177-15723,3
      19
      Зона вылета
      		Нант101459-18723,3
      20
      Зона вылета
      		Брест1013610-21620,0

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