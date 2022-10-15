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Эмполи - Монца 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
15 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Эмполи
Монца

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Монца, которое состоится 15 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эмполи
      Эмполи
      Монца
      Монца
      Главные тренеры
      ИталияПаоло Дзанетти
      ИталияДжованни Строппа
      История личных встреч
      06.02.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 21 Монца1 : 1Эмполи
      03.10.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 2 Эмполи0 : 0Монца
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи972022-72385,2
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта963014-52177,8
      3
      Лига чемпионов
      		Милан962118-92074,1
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио962121-52074,1
      5
      Лига Европы
      		Удинезе962119-102074,1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома961212-91970,4
      7 Интер М950416-141555,6
      8 Ювентус934212-71348,1
      9 Сассуоло933311-101244,4
      10 Торино93248-111140,7
      11 Салернитана924312-141037,0
      12 Монца93159-141037,0
      13 Фиорентина92347-11933,3
      14 Специя92257-17829,6
      15 Эмполи91538-11829,6
      16 Лечче91448-11725,9
      17 Болонья91448-14725,9
      18
      Зона вылета
      		Верона91268-17518,5
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе90367-19311,1
      20
      Зона вылета
      		Сампдория90365-17311,1

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