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Айнтрахт - Байер 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
15 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия)
Айнтрахт Ф
Байер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Байер, которое состоится 15 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Байер
      Леверкузен
      Главные тренеры
      АвстрияОливер Гласнер
      ШвейцарияХерардо Сеоане
      ИспанияХаби Олано Алонсо
      История личных встреч
      02.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер2 : 0Айнтрахт Ф
      12.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Айнтрахт Ф5 : 2Байер
      24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Байер3 : 1Айнтрахт Ф
      12.01.2021 Кубок Германии 2-й раунд Байер4 : 1Айнтрахт Ф
      02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Айнтрахт Ф2 : 1Байер
      07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Байер4 : 0Айнтрахт Ф
      18.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Айнтрахт Ф3 : 0Байер
      05.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер6 : 1Айнтрахт Ф
      16.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Айнтрахт Ф2 : 1Байер
      14.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Байер4 : 1Айнтрахт Ф
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион962116-62074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург953114-81866,7
      3
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм1052317-101756,7
      4
      Лига чемпионов
      		Бавария944125-81659,3
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д951313-121659,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вердер943220-141555,6
      7 Боруссия М943216-121555,6
      8 Айнтрахт Ф942316-161451,9
      9 Кёльн934216-151348,1
      10 Аугсбург94149-131348,1
      11 РБ Лейпциг933314-131244,4
      12 Майнц93339-131244,4
      13 Вольфсбург92349-15933,3
      14 Герта915310-12829,6
      15 Байер922513-16829,6
      16 Шальке-041013610-24620,0
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт90549-14518,5
      18
      Зона вылета
      		Бохум91178-23414,8

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