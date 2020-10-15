Штутгарт - Бохум 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
15 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бохум, которое состоится 15 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Томас Райс
|Томас Леч
История личных встреч
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 0
|17.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|0 : 1
|02.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|2 : 1
|10.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|23.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|1 : 1
|27.02.2013
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|23.04.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 2
|05.12.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|04.04.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|74,1
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|10
|5
|2
|3
|17-10
|17
|56,7
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|59,3
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|59,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вердер
|9
|4
|3
|2
|20-14
|15
|55,6
|7
|Боруссия М
|9
|4
|3
|2
|16-12
|15
|55,6
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|51,9
|9
|Кёльн
|9
|3
|4
|2
|16-15
|13
|48,1
|10
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|48,1
|11
|РБ Лейпциг
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|44,4
|12
|Майнц
|9
|3
|3
|3
|9-13
|12
|44,4
|13
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|9-15
|9
|33,3
|14
|Герта
|9
|1
|5
|3
|10-12
|8
|29,6
|15
|Байер
|9
|2
|2
|5
|13-16
|8
|29,6
|16
|Шальке-04
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|20,0
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|9
|0
|5
|4
|9-14
|5
|18,5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1
|1
|7
|8-23
|4
|14,8