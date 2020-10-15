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Штутгарт - Бохум 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
15 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
Штутгарт
Бохум

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бохум, которое состоится 15 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Штутгарт
      Штутгарт
      Бохум
      Бохум
      Главные тренеры
      СШАПеллегрино Матараццо
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияТомас Леч
      История личных встреч
      19.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 23 Штутгарт1 : 1Бохум
      26.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Бохум0 : 0Штутгарт
      17.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Бохум0 : 1Штутгарт
      02.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Штутгарт2 : 1Бохум
      10.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Штутгарт1 : 1Бохум
      23.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Бохум1 : 1Штутгарт
      27.02.2013 Кубок Германии 1/4 финала Штутгарт2 : 0Бохум
      23.04.2010 Германия - Бундеслига Тур 32 Бохум0 : 2Штутгарт
      05.12.2009 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт1 : 1Бохум
      04.04.2009 Германия - Бундеслига Тур 26 Бохум1 : 2Штутгарт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион962116-62074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург953114-81866,7
      3
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм1052317-101756,7
      4
      Лига чемпионов
      		Бавария944125-81659,3
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д951313-121659,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вердер943220-141555,6
      7 Боруссия М943216-121555,6
      8 Айнтрахт Ф942316-161451,9
      9 Кёльн934216-151348,1
      10 Аугсбург94149-131348,1
      11 РБ Лейпциг933314-131244,4
      12 Майнц93339-131244,4
      13 Вольфсбург92349-15933,3
      14 Герта915310-12829,6
      15 Байер922513-16829,6
      16 Шальке-041013610-24620,0
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт90549-14518,5
      18
      Зона вылета
      		Бохум91178-23414,8

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