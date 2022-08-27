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Лейпциг - Герта 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
15 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
РБ Лейпциг
Герта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Герта, которое состоится 15 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Герта
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияДоменико Тедеско
      ГерманияМарко Розе
      ГерманияСандро Шварц
      История личных встреч
      20.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 23 Герта1 : 6РБ Лейпциг
      25.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 РБ Лейпциг6 : 0Герта
      21.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Герта0 : 3РБ Лейпциг
      24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 РБ Лейпциг2 : 1Герта
      27.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 РБ Лейпциг2 : 2Герта
      09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Герта2 : 4РБ Лейпциг
      30.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 РБ Лейпциг5 : 0Герта
      03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Герта0 : 3РБ Лейпциг
      12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Герта2 : 6РБ Лейпциг
      17.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг2 : 3Герта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион962116-62074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург953114-81866,7
      3
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм1052317-101756,7
      4
      Лига чемпионов
      		Бавария944125-81659,3
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д951313-121659,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вердер943220-141555,6
      7 Боруссия М943216-121555,6
      8 Айнтрахт Ф942316-161451,9
      9 Кёльн934216-151348,1
      10 Аугсбург94149-131348,1
      11 РБ Лейпциг933314-131244,4
      12 Майнц93339-131244,4
      13 Вольфсбург92349-15933,3
      14 Герта915310-12829,6
      15 Байер922513-16829,6
      16 Шальке-041013610-24620,0
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт90549-14518,5
      18
      Зона вылета
      		Бохум91178-23414,8

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