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Белшина - Неман 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
15 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
Белшина
Неман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Неман, которое состоится 15 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Белшина
      Бобруйск
      Неман
      Гродно
      Главные тренеры
      БеларусьАльберт Владимирович Рыбак
      БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
      История личных встреч
      29.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Неман2 : 2Белшина
      25.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Белшина0 : 1Неман
      10.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Неман1 : 1Белшина
      28.07.2018 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина3 : 1Неман
      10.09.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Неман1 : 0Белшина
      07.05.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Белшина1 : 1Неман
      15.08.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Белшина0 : 0Неман
      25.04.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Неман1 : 3Белшина
      29.11.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Неман5 : 2Белшина
      19.10.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Белшина1 : 3Неман
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С23144540-144666,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ23136437-194565,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн23129234-164565,2
      4 Ислочь24134740-274359,7
      5 БАТЭ241110338-174359,7
      6 Торпедо-БелАЗ25108733-273850,7
      7 Минск25106936-373648,0
      8 Гомель24105929-293548,6
      9 Неман22612428-273045,5
      10 Славия-Мозырь2285930-322943,9
      11 Слуцк2469924-332737,5
      12 Белшина24510931-372534,7
      13 Динамо-Брест23571123-322231,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск25481322-392026,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал25461516-361824,0
      16
      Зона вылета
      		Днепр М24331821-601216,7

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