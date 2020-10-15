Днепр М - Ислочь 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
15 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Ислочь, которое состоится 15 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Лукашов
|Артём Александрович Радьков
История личных встреч
|27.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|3 : 2
|28.08.2020
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|02.12.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|3 : 2
|09.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|0 : 0
|18.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|1 : 0
|18.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр С
|23
|14
|4
|5
|40-14
|46
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|23
|13
|6
|4
|37-19
|45
|65,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|23
|12
|9
|2
|34-16
|45
|65,2
|4
|Ислочь
|24
|13
|4
|7
|40-27
|43
|59,7
|5
|БАТЭ
|24
|11
|10
|3
|38-17
|43
|59,7
|6
|Торпедо-БелАЗ
|25
|10
|8
|7
|33-27
|38
|50,7
|7
|Минск
|25
|10
|6
|9
|36-37
|36
|48,0
|8
|Гомель
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|48,6
|9
|Неман
|22
|6
|12
|4
|28-27
|30
|45,5
|10
|Славия-Мозырь
|22
|8
|5
|9
|30-32
|29
|43,9
|11
|Слуцк
|24
|6
|9
|9
|24-33
|27
|37,5
|12
|Белшина
|24
|5
|10
|9
|31-37
|25
|34,7
|13
|Динамо-Брест
|23
|5
|7
|11
|23-32
|22
|31,9
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|25
|4
|8
|13
|22-39
|20
|26,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|25
|4
|6
|15
|16-36
|18
|24,0
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|24
|3
|3
|18
|21-60
|12
|16,7