23:43 ()
Свернуть список

Днепр М - Ислочь 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
15 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
Днепр М
Ислочь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Ислочь, которое состоится 15 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр М
      Могилёв
      Ислочь
      Минский район
      Главные тренеры
      БеларусьЮрий Николаевич Лукашов
      БеларусьАртём Александрович Радьков
      История личных встреч
      27.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Ислочь3 : 2Днепр М
      28.08.2020 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М1 : 2Ислочь
      02.12.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Ислочь3 : 2Днепр М
      09.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Днепр М0 : 0Ислочь
      18.11.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Ислочь1 : 0Днепр М
      18.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Днепр М1 : 2Ислочь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С23144540-144666,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ23136437-194565,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн23129234-164565,2
      4 Ислочь24134740-274359,7
      5 БАТЭ241110338-174359,7
      6 Торпедо-БелАЗ25108733-273850,7
      7 Минск25106936-373648,0
      8 Гомель24105929-293548,6
      9 Неман22612428-273045,5
      10 Славия-Мозырь2285930-322943,9
      11 Слуцк2469924-332737,5
      12 Белшина24510931-372534,7
      13 Динамо-Брест23571123-322231,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск25481322-392026,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал25461516-361824,0
      16
      Зона вылета
      		Днепр М24331821-601216,7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close