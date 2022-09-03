Крылья Советов - Сочи 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
16 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Сочи, которое состоится 16 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 3
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|01.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 4 ДВ
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|3 : 0 Т
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 2
|04.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 26
|1 : 3
|13.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 8
|2 : 0
|25.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|0 : 4
|05.10.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 13
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|83,3
|2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|64,1
|3
|Спартак М
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|69,4
|4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|66,7
|5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|53,8
|6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|55,6
|7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|51,3
|8
|Динамо М
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|51,3
|9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|46,2
|10
|Пари Нижний Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|36,1
|11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|33,3
|12
|Локомотив М
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|30,8
|13
|Крылья Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|30,6
|14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|28,2
| 15
Зона вылета
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|23,1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|15,4