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Крылья Советов - Сочи 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
16 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Крылья Советов
Сочи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Сочи, которое состоится 16 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      История личных встреч
      20.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Сочи2 : 3Крылья Советов
      21.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Крылья Советов1 : 0Сочи
      01.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Сочи1 : 4 ДВКрылья Советов
      22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Крылья Советов3 : 0 ТСочи
      05.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Сочи0 : 2Крылья Советов
      04.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Сочи1 : 3Крылья Советов
      13.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 8 Крылья Советов2 : 0Сочи
      25.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 29 Сочи0 : 4Крылья Советов
      05.10.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 13 Крылья Советов1 : 1Сочи
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1293033-53083,3
      2 Ростов1374224-192564,1
      3 Спартак М1281329-142569,4
      4 ЦСКА1273224-112466,7
      5 Краснодар1363425-202153,8
      6 Сочи1262422-202055,6
      7 Ахмат1362521-212051,3
      8 Динамо М1355321-162051,3
      9 Оренбург1360722-311846,2
      10 Пари Нижний Новгород1234517-201336,1
      11 Урал1341813-231333,3
      12 Локомотив М1333716-261230,8
      13 Крылья Советов1225512-191130,6
      14 Факел1318416-231128,2
      15
      Зона вылета
      		Химки1323813-23923,1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М131397-24615,4

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