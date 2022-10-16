ЦСКА - Спартак 16 Октября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
16 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Спартак М, которое состоится 16 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|20.04.2022
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 0
|25.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|13.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|30.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|04.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|19.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 1
|30.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|3 : 1
|06.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура РПЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|83,3
|2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|64,1
|3
|Спартак М
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|69,4
|4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|66,7
|5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|53,8
|6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|55,6
|7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|51,3
|8
|Динамо М
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|51,3
|9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|46,2
|10
|Пари Нижний Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|36,1
|11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|33,3
|12
|Локомотив М
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|30,8
|13
|Крылья Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|30,6
|14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|28,2
| 15
Зона вылета
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|23,1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|15,4