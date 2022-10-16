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ЦСКА - Спартак 16 Октября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
16 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 13-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
ЦСКАСпартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Спартак М, которое состоится 16 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      20.04.2022 Кубок России 1/4 финала ЦСКА0 : 1Спартак М
      26.02.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Спартак М0 : 2ЦСКА
      20.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 ЦСКА1 : 0Спартак М
      25.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 0ЦСКА
      13.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 ЦСКА3 : 1Спартак М
      30.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА2 : 0Спартак М
      04.03.2020 Кубок России 1/4 финала Спартак М3 : 2 ДВЦСКА
      19.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Спартак М2 : 1ЦСКА
      30.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М3 : 1ЦСКА
      06.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Спартак М0 : 2ЦСКА
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура РПЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1293033-53083,3
      2 Ростов1374224-192564,1
      3 Спартак М1281329-142569,4
      4 ЦСКА1273224-112466,7
      5 Краснодар1363425-202153,8
      6 Сочи1262422-202055,6
      7 Ахмат1362521-212051,3
      8 Динамо М1355321-162051,3
      9 Оренбург1360722-311846,2
      10 Пари Нижний Новгород1234517-201336,1
      11 Урал1341813-231333,3
      12 Локомотив М1333716-261230,8
      13 Крылья Советов1225512-191130,6
      14 Факел1318416-231128,2
      15
      Зона вылета
      		Химки1323813-23923,1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М131397-24615,4

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